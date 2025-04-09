Юлия Пересильд вспомнила о знакомстве с Расторгуевым и участии в трибьюте «Любэ»

Актриса и певица Юлия Пересильд рассказала о своей музыкальной группе «МАNДРАГОРА» и выступлении на трибьюте «Любэ». Звезда стала гостьей шоу «Мурзилки Live» и представила в эфире «Авторадио» первый мини-альбом «Планета легкого поведения – Венера».

Поклонников интересовало, откуда появилось такое необычное название у коллектива. Юлия призналась, что это случилось перед выступлением в «Квартирнике у Маргулиса». Продюсер Александр Юрасов предложил назваться «Мандрагорой».

«Во-первых, фонетически это классно. А потом мы узнали, что в Библии корень мандрагоры символизирует соединение мужского и женского начал. Это очень соответствует нашей философии – говорить про сложные, но все-таки с благодарностью отношения мужчины и женщины», – поделилась Юлия.

Артистка рассказала об участии коллектива в трибьюте группы «Любэ». Она пошутила, что они «попали по блату».

«Мы с Николаем Расторгуевым давно знакомы – вместе снимались в сериале «Гурченко», где я играла Людмилу Марковну, а он – Бернеса. Но главная заслуга здесь нашего продюсера Саши Юрасова, который и организовал это участие», – объяснила певица в эфире «Авторадио».

Гитарист Владимир Корниенко добавил, что первая аранжировка была неудачной, но коллектив собрался и нашел «то самое звучание».

В эфире прозвучали песни ⁠«Мне говорят…», «В этот час», «Дышать любовью», «А любим мы», «Мемори», «⁠⁠Река», а также кавер на хит «Любэ» – «Якоря», который спел ударник Стас Опойченков.