Алсу решилась на омоложение после слухов о новой избраннице Абрамова

Алсу сделала омолаживающую процедуру после сообщений о новом романе Яна Абрамова. Артистка рассказала о посещении косметолога в соцсети.

Певица решила избавиться от морщин и записаться на прием к косметологу. Алсу опубликовала ролик из салона, на котором показала этапы процедуры.

«Видите, кожа покраснела. Чувствую, как она после лазера немного пылает. Наверное, это хорошо для эффекта», — высказалась знаменитость.

Алсу отметила, что решилась на процедуру из-за предстоящих концертов в Доме музыки.

Незадолго до преображения Алсу в СМИ появились разговоры о новом романе Абрамова. Сообщалось, что бизнесмен строит отношения с 20-летней девушкой, похожей внешне на певицу. При этом сам Ян не комментировал слухи про личную жизнь.

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