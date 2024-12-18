Теннисистку Марию Шарапову сняли с возлюбленным Александром Гилксом в Венеции

Теннисистка Мария Шарапова прогулялась с возлюбленным Александром Гилксом в Венеции. Пару впервые за долгое время сняли вместе. Их снимки были опубликованы на зарубежном портале Just Jared.

37-летняя спортсменка была на отдыхе рядом с 47-летним бизнесменом. Блондинка выбрала расслабленный образ для прогулки – бежевый пуховик, серый шарф, широкие черные брюки и ботинки на шнуровке. Ее спутник предпочел коричневый свитер, темные брюки, кроссовки, кепку и шарф. Он отказался от верхней одежды.

Напомним, что звезды давно состоят в отношениях и даже имеют общего ребенка. Мария стала мамой 1 июля 2022 года. Она родила сына, которому дали необычное имя Теодор. Спортсменка трепетно относится к семье и скрывает ребенка от публики. Мария убеждена, что сыну не нужно повышенное внимание. На этот раз она сделала исключение. Недавно она публиковала снимок с наследником, а еще рассказала, что он учит русский язык.

Шарапова считается легендарной теннисисткой, но в возрасте 32 лет приняла решение завершить карьеру. Она пять раз выигрывала турниры Большого шлема.

Ранее мы писали о том, что Мария Шарапова инвестировала в компанию по заморозке яйцеклеток.