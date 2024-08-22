«Я еще пока замужняя женщина»: Алсу прокомментировала подозрения Яна Абрамова в новом романе

Певица Алсу прокомментировала подозрения пока еще мужа Яна Абрамова в новом романе. Артистка заявила, что еще замужем и не смотрит по сторонам.

41-летняя Алсу пообщалась с прессой на «Новой волне» в Сочи. Певица не избегала журналистов, она ответила на слухи о предполагаемом романе.

«Некоторые люди вводят в заблуждение», - сказала Алсу и добавила, что действительно была с детьми во Франции и отдыхала там.

У артистки интересовались, не положили на Алсу глаз французские мужчины. Исполнительница не стала отрицать, что мужчины всегда на нее смотрели и смотрят.

«Я еще пока замужняя женщина, я не смотрю по сторонам», - сообщила она и добавила, что «сердце свободно». Слова артистки приводит StarHit.

22 августа адвокат Абрамова Александр Добровинский заявил, что после поездок Алсу этим летом стало ясно – у нее собственная личная жизнь. Он добавил, что в связи с этим защита Абрамова не будет возражать против развода – 27 августа брачные отношения будут прекращены официально.