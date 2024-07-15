«Мы помним моменты»: Алсу наслаждается жизнью после скандала с разводом

Громкий развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет брака стал предметом активного обсуждения в СМИ. В конце мая исполнительница хита «Зимний сон» внезапно объявила о разрыве с мужем. По слухам, причиной расставания супругов стали многочисленные измены предпринимателя. Недавно артистка после разборок улетела из России в Испанию, а теперь поделилась в личном блоге кадрами с отдыха, намекнув на то, что после развода в ее жизни все прекрасно.

На днях Алсу заметили на одной из частных вечеринок на Ибице. Накануне певица вышла на связь с поклонниками, опубликовав в соцсети серию снимков в разных нарядах. Знаменитость сопроводила кадры подписью, намекнув на то, что чувствует себя счастливой после развода.

«Мы помним не дни, мы помним моменты», — написала Алсу.

По всей видимости, артистка решила отпустить ситуацию со скандальным разводом и шумихой вокруг него и наслаждаться жизнью.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года. Певица и бизнесмен считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, у них трое детей. Однако 27 мая появилась информация о том, что артистка подала на развод, а 2 июля она обратилась в Савеловский суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого за 18 лет брака имущества.

Причина разрыва не разглашается, однако, как утверждали источники, близкие к семье, предприниматель постоянно изменял знаменитости, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову. Позднее Алсу подтвердила причастность модели к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью». Сама «разлучница» пока никак не комментировала напрямую обвинения в свой адрес, но ранее утверждала, что не вступает в отношения с женатыми мужчинами.

Ранее сообщалось о том, что Алсу встретила новую любовь после расставания с Яном Абрамовым.