Алсу и ее экс-супруг Ян Абрамов заключили мировое соглашение в суде Москвы

Алсу и ее экс-супруг Ян Абрамов заключили мировое соглашение в Савеловском суде Москвы. Процесс по разделу имущества длился меньше года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Адвокат Абрамова говорил, что пара делит имущество на сумму, превышающую 10 млрд рублей. Речь шла про квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места и доли в фирмах.

Изначально Алсу отказалась от компенсации в 2,5 млрд и мирового соглашения.

Ранее Алсу призналась, что не сможет встречаться с менее успешным мужчиной, чем она. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Татьяна Ким не оставит бывшего мужа без денег после развода.