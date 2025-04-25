Опубликовано 25 апреля 2025, 11:161 мин.
Алсу и ее экс-супруг Ян Абрамов заключили мировое соглашение в суде Москвы
Mash: Алсу и ее экс-супруг Абрамов заключили мировое соглашение в суде Москвы.
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Алсу и ее экс-супруг Ян Абрамов заключили мировое соглашение в Савеловском суде Москвы. Процесс по разделу имущества длился меньше года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Адвокат Абрамова говорил, что пара делит имущество на сумму, превышающую 10 млрд рублей. Речь шла про квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места и доли в фирмах.
Изначально Алсу отказалась от компенсации в 2,5 млрд и мирового соглашения.
Ранее Алсу призналась, что не сможет встречаться с менее успешным мужчиной, чем она. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».
Также сообщалось, что Татьяна Ким не оставит бывшего мужа без денег после развода.