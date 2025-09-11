Алла Пугачева заявила, что Волчек не стала бы уезжать из РФ ради спасения театра

Алла Пугачева заявила, что Галина Волчек не стала бы уезжать из РФ ради спасения театра «Современник». Певица высказалась об умершей приятельнице в интервью c Екатериной Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ).

Алла Пугачева уехала из России после начала СВО. По мнению певицы, Галина Волчек не стала бы поступать так, как она. Пугачева убеждена, что Волчек, как руководитель «Современника», действовала бы в интересах театра.

«У нее возраст и ответственность за театр. Вряд ли бы она пошла на рожон. Она много сделала, ей уже не надо было ничего выбирать», — заявила знаменитость.

По словам певицы, после отъезда из страны у нее осталась одна близкая подруга — Татьяна Тарасова. Она отметила бесстрашие приятельницы, которая открыто поддерживала и выражала любовь к ее творчеству.

«У меня есть потрясающая женщина – Татьяна Тарасова, которая умеет поддержать прямо и бесстрашно», — призналась певица.

