«Естественно, она обижается»: что известно об отношениях Пугачевой и Николаева до конфликта

В новом интервью Алла Пугачева заявила об обиде на Игоря Николаева. Певице не понравилось, что композитор не упомянул ее на творческом вечере. По мнению Пугачевой, Николаева попросили не говорить о ней в эфире ТВ, и он тем самым предал их дружбу. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов подтвердил, что до конфликта между знаменитостями были хорошие отношения — они общались семьями и часто гостили друг у друга. При этом Сергей считает, что Николаев правильно поступил, не упомянув певицу.

«Естественно, она обижается. Она уехала отсюда со всеми вещами, с репертуаром. Ее здесь никто не хочет ни видеть, ни слышать, ни знать. Николаев молодец, что не упомянул ее. Зачем упоминать предателей?» — высказался продюсер.

По словам Дворцова, в шоу-бизнесе нет настоящей дружбы. Однако Пугачеву и Николаева объединяло не только творчество.

«Раньше между ними были замечательные отношения. Они были близки, дружны, семьями общались. Все новогодние праздники проводили вместе. Там же была и Кристина Орбакайте», — сообщил Дворцов.

На данный момент композитор не комментировал высказывание певицы. Дворцов отметил, что Николаев — человек «не конфликтный, но злопамятный».