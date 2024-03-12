Жители деревни Грязь попросили перенести в замок Аллы Пугачевой отделение ПФР

Жители деревни Грязь и близлежащих населенных пунктов попросили перенести в замок певицы Аллы Пугачевой отделение Пенсионного фонда России (ПФР). На его месте предложили разместить больницу.

Об этом жители рассказали сайту NEWS.ru.

По их словам, из-за отсутствия нормальной больницы людей госпитализируют за десятки километров от дома.

«Пусть в замке разместят фонд и освободят здание в Звенигороде под больницу. Больница нам тут очень нужна», - попросила жительница села Аксиньино.

По ее словам, замок в силу планировки не подойдет под медучреждение, но в нем можно разместить отделение ПФР. В Звенигороде в старом здании больницы не хватает мест для всех, поэтому пациентов увозят в другой конец области.

Женщина добавила, что никто из местных не против конфискации замка у Пугачевой. По ее словам, артистка не помогала детским домам, а также дому инвалидов, но «за счет России обогатилась».

Ранее на почте под Грязью сообщили, что певице не приходят письма с момента ее отъезда из России. До этого корреспонденцию носили каждый день.