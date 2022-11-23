Максим Галкин* прервал гастрольный тур и вернулся к детям

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) сейчас активно пытается получить любовь зарубежной публики и заработать как можно больше денег. Он организовал целый гастрольный тур с концертами по городам Европы и США, пока его жена Алла Пугачева осталась в Израиле вместе с детьми.

Недавно прошла годовщина свадьбы артистов, однако и ее супруги праздновали отдельно. Примадонна в социальной сети писала, что муж прислал ей цветы, а сам не смог приехать.

Но Галкин* все же выкроил время в плотном графике и прилететь к семье. В личном блоге артист опубликовал видео, на котором показал прогулку с Гарри и Лизой. Любящий отец даже покатал сына на аттракционе, похожем на зиплайн.

К слову, рядом с комиком и детьми не была замечена Алла Пугачева. Она не только не попала на видео, но и никак не отреагировала на новую публикацию мужа в Сети. Поклонники отметили, что последней записью на странице Примадонны является поздравление Галкина* с 21-ой годовщиной.

Однако фанаты звездной пары не перестают надеяться на совместный контент. Недавно они нашли архивное видео Пугачевы и Галкина*, на котором они дарят друг другу страстный поцелуй. Теперь преданные поклонники надеются на подобный, но уже свежий ролик.

*(Признан иноагентом на территории РФ)