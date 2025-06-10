Имеет активы почти на миллиард: уехавшая в США Кристина Орбакайте накопила долги в России на 350 тысяч

Эмигрировавшая в США певица Кристина Орбакайте задолжала ФНС России 350 тыс. рублей. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, исполнительница хита «Перелетная птица», уехавшая из РФ в 2022 году, до сих пор имеет действующее ИП и элитную недвижимость в стране. Как уточняется, стоимость активов Кристины Орбакайте составляет почти 1 млрд рублей. Так, на артистку оформлена «дача Пугачевой» в Бережках — трехэтажный особняк площадью 760 кв. метров с шестью спальнями, кинотеатром, хаммамом и бассейном.

Кроме того, Кристина Орбакайте владеет двумя квартирами в элитном ЖК «Четыре ветра» в центре Москвы на Большой Грузинской общей площадью 500 кв. метров. Сообщается, что там же у нее выкуплено три парковочных места примерно за 20 млн рублей. Певице также принадлежат две квартиры на одном этаже в доме на 1‑й Тверской-Ямской общей площадью около 160 кв. метров. По подсчетам источника, общая стоимость недвижимости во владении дочери Аллы Пугачевой оценивается в 870 млн рублей.

Недавно Кристина Орбакайте оказалась в центре нового скандала, когда власти Латвии запретили ей въезд в страну. Из-за этого у знаменитости сорвался концерт в Юрмале, запланированный на 1 июня. Артистку возмутило такое решение властей: она отметила, что данный запрет нарушает не только ее права как артиста, но и основы международного права. Она заверила, что будет добиваться справедливости через суд.

Напомним, дочь Аллы Пугачевой покинула Россию в 2022 году и эмигрировала в Майами, где сейчас живет с семьей. После отъезда Кристина Орбакайте периодически возвращалась в страну на заработки. В марте 2024 года у певицы сорвались выступления в РФ, а недавно она анонсировала новый гастрольный тур по Европе.

Ранее сообщалось о том, что у Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте нашли действующие ИП и сомнительный бизнес в РФ.