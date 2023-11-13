Алла Пугачева уже 25 лет подряд записывает песни только у Лопатина в Подмосковье

Алла Пугачева уже 25 лет подряд записывает песни только у Анатолия Лопатина в Подмосковье. Об этом сообщает издание Kp.ru.

По информации источника, артистка доверяет запись песен только Лопатину. В отечественном шоу-бизнесе всем известно об их крепком тандеме. Отмечается, что Анатолий работал с Аллой Борисовной не только на студии, но и «живьем, с группой, по три раза в неделю». Это было необходимо для подготовки к концерту Пугачевой в честь ее юбилея.

Как сообщает Kp.ru, исполнительница хита «Арлекино» вновь обратилась за помощью к продюсеру: в ближайшее время она выпустит две песни.

Ранее мы писали о том, что Алла Пугачева закупила в России песен на три новых альбома. Подробности смотрите в этой статье.

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