Пугачева закупила в России песен на три новых альбома

Певица Алла Пугачева подготовила три новых альбома задолго до отъезда из России. Последние шесть-семь лет Примадонна скупала понравившиеся ей песни и мелодии для своих будущих хитов.

Как рассказал в разговоре с Kp.ru продюсер, пожелавший остаться анонимным, последние 24 года Примадонна доверяла только студии саундпродюсера Анатолия Лопатина, которая находится в Подмосковье.

«У Лопатина записей готовых и не совсем готовых хватит на три альбома новых Пугачевой», — отметил источник.

Последние несколько лет Пугачева, рассказывает инсайдер, скупала песни и мелодии для будущих хитов, чтобы подготовиться к юбилейному концерту в честь своего 70-летия. По словам источника, артистка собирается выпускать новые треки постепенно. В следующем году у нее выйдет целых два новых альбома.

«Так что при желании, Пугачева может запускать релизы новых песен еще долго — авторы продали ей и музыку, и тексты, подписав договора об отчуждении авторских прав», — отметил он.

Артистка собирается зарабатывать на новых альбомах. Спрос на ее выступления есть на Кипре и в Дубае, однако Примадонна готова работать только на закрытых частных мероприятиях. Гонорар за ее выступления стартует от 350 тысяч евро. Источник отметил, что ценник может вырасти в период новогодних праздников.

Напомним, ранее Алла Пугачева обратилась к своим ненавистникам в гневном сообщении.