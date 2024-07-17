«У нее ноги, сердце»: домработница Пугачевой заговорила о состоянии ссутулившейся певицы в Юрмале

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова прокомментировала сообщения о «ссутулившейся фигуре» артистки. На это обратили внимание после публикации видео из Юрмалы, где Примадонну запечатлели с сыном Гарри.

Комментарий Дородновой приводит Teleprogramma.pro.

«Во-первых, не ссутулившись! Это раз. Во-вторых, при такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце…», - заговорила о состоянии Пугачевой экс-домработница.

Она считает, что такими заявлениями Пугачеву «без ножа режут». Все хотят, чтобы певица была «как солдатик», отмечает собеседница. Ее удивляет, как у Примадонны «нервы выдерживают».

О появлении 75-летней Пугачевой в Юрмале сообщалось 11 июля. Артистка была в свободной футболке и белых шортах, в солнечных очках. В Сети отметили постаревший вид Примадонны и шаркающую походку.