Алла Пугачева назвала забывающую русский язык Кристину Орбакайте «звездой»
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Алла Пугачева назвала забывающую русский язык Кристину Орбакайте «звездой». Певица оставила комментарий под последним постом дочки.
В личном блоге Кристины появился юмористический ролик, во время которого она показала попытки анонсировать свои концерты. Орбакайте сбивалась, запиналась, забывала текст и неправильно произносила города. При этом знаменитость злилась, что у нее ничего не получается.
«Немного разбавлю ленту для слишком серьезных и грамотных комментаторов. Всех крепко обнимаю», — высказалась Кристина.
На ролик Орбакайте отреагировала Пугачева, отправив ей смайлик в виде звезд.
Также на публикацию певицы восторженно отреагировали подписчики. Они заявили, что Кристина стала копией Аллы Борисовны.
«Невероятно похожа на маму. Манеры, взгляд, мимика, с возрастом особенно», — высказались россияне.
Ранее сообщалось, что аренду дома в Израиле певицы Аллы Пугачевой оплачивает влиятельный олигарх. Подробности читайте в этой новости.
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