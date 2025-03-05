Алла Пугачева назвала забывающую русский язык Кристину Орбакайте «звездой». Певица оставила комментарий под последним постом дочки.

В личном блоге Кристины появился юмористический ролик, во время которого она показала попытки анонсировать свои концерты. Орбакайте сбивалась, запиналась, забывала текст и неправильно произносила города. При этом знаменитость злилась, что у нее ничего не получается.

«Немного разбавлю ленту для слишком серьезных и грамотных комментаторов. Всех крепко обнимаю», — высказалась Кристина.

На ролик Орбакайте отреагировала Пугачева, отправив ей смайлик в виде звезд.

Также на публикацию певицы восторженно отреагировали подписчики. Они заявили, что Кристина стала копией Аллы Борисовны.

«Невероятно похожа на маму. Манеры, взгляд, мимика, с возрастом особенно», — высказались россияне.

Ранее сообщалось, что аренду дома в Израиле певицы Аллы Пугачевой оплачивает влиятельный олигарх. Подробности читайте в этой новости.

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