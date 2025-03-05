Шоумен Иван Ургант выложил архивное фото с женой, снятое в молодости

Артист опубликовал семейный снимок в день рождения супруги, которая отпраздновала 47-летие.

«У нас все предельно просто и логично: я Наташку полюбил за веселый нрав, она меня — за прическу», — поиронизировал шоумен.

Продюсер женат на своей однокласснице Наталье Кикнадзе, они вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. На тот момент пару связывали исключительно дружеские отношения, однако спустя десять лет после окончания школы они встретились, и у них завязался роман. Телеведущий признавался, что он не представляет рядом с собой другую женщину.

У жены Урганта в первом браке родились мальчик Нико и девочка Эрика. Артист рассказывал в интервью, что падчерица жила с ними и он воспитывал ее как родную, а с пасынком удалось выстроить теплые дружеские отношения.

У актера от Кикнадзе также есть двое детей: старшую дочь пара назвала в честь ее прабабушки народной артистки РСФСР Нины Ургант, а младшую назвали Валерией, так звали мать телеведущего.

Ранее мы писали, что Иван Ургант рискует попасть в скандал из-за слов об эмиграции.