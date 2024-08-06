«У нас новый член семьи!»: Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поделились радостной новостью

В конце мая в семье Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой случилось горе — умерла их любимая собака по кличке Зоя. Какое-то время супруги жили без питомца, но, когда переживания утихли, они решили завести новое животное.

Звезды взяли щенка золотистого ретривера. Собаку они решили назвать Гердой. Композитор показал, как обнимает нового питомца его дочь Вероника. Девочка на снимке прижимает Герду к себе и улыбается.

«Первая встреча Вероники и Герды! У нас новый член семьи!», — написал Николаев на своей страничке в социальных сетях.

Напомним, в мае умерла любимая собака супругов породы шпиц. Зоя прожила 14 лет и восемь месяцев, но скончалась вследствие онкологического заболевания. Семья Николаева тяжело пережила личную потерю и долго скорбила по питомцу.

Игорю Николаеву в январе исполнилось 64 года, в то время как Проскуряковой только 41 год. Но это их совершенно не смущает. К слову, это третий брак артиста, в котором появилась на свет дочь Вероника. До этого он был женат на школьной подруге Елене Кудряшевой и Наташе Королевой.