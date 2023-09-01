Алла Пугачева и Максим Галкин* появились с детьми на школьной линейке 1 сентября

Алла Пугачева и Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) появились с детьми на школьной линейке 1 сентября. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

По информации источника, в Сети появился архивный снимок звездной пары. В День знаний супруги сфотографировались вместе с наследниками. Лиза и Гарри запечатлены в парадной форме, но с грустными лицами. При этом их родители не скрывали радости и мило улыбались на камеру.

Для праздничного торжества Пугачева заплела дочери косички, а наряд сына украсила галстуком в форме бабочки.

Ранее мы писали о том, что уехавшая из РФ певица Алла Пугачева продала второй замок в Подмосковье. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой 60-летний певец Сергей Рогожин назвал Аллы Пугачеву циничным человеком.

*признан иноагентом на территории РФ