«Бог ей судья»: Стас Михайлов раскрыл правду об отношениях с Аллой Пугачевой

Певец Стас Михайлов высказался об отношениях с коллегой Аллой Пугачевой. Он отметил, что их ничего не связывает. А зла после конфликта на нее он не держит, так как в принципе предпочитает не воевать с женщинами.

С момента ссоры Михайлова с Примадонной прошло уже почти два месяца. Однако в СМИ все равно продолжают то и дело о ней вспоминать. Впрочем, как заверил исполнитель хита «Все для тебя», больше ругаться с Аллой Борисовной он не намерен. По его словам, у него никогда не было и нет отношений с ней, а начинать он их не планирует.

«У меня нет с Пугачевой никаких отношений. И никогда не было. У меня отношения – только с женой, и они прекрасные. С женщинами я не воюю», - заявил Михайлов в беседе с PROZVEZD.

Также певец не упустил возможность поздравить коллегу с прошедшим днем рождения. Он пожелал ей счастья и здоровья. Артист не отрицает, что между ними были недопонимания, но разбираться с них он продолжать не хочет.

«Бог ей судья! Как, впрочем, и мне», - подчеркнул Стас Михайлов.

Ранее Стас Михайлов рассказал о фанатке, считающей себя его астральной женой.