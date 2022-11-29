«Алла никогда не вернется»: новая муза Зверева Любовь Успенская сделала заявление по поводу Пугачевой
Горевавший по поводу уезда Примадонны Сергей Зверев неожиданно стал черпать вдохновение от другой артистки. Ею стала Любовь Успенская. Стилист сообщил, что певица «зарядила» его своей красотой, и теперь он вновь готов вернуться на сцену.
Для Любови Успенской слова Зверева стали неожиданностью, и она отнесла к ним философски. Певица призналась, что никогда не соревновалась с Аллой Борисовной, поэтому нельзя говорить о том, кто лучше, а кто хуже.
К Пугачевой Успенская всегда относилась хорошо, ведь она стала одной из первых, кто «подал ей руку помощи», когда она только вернулась из США в Москву. Примадонна даже признавалась, что песни «королевы шансона» помогали ей справиться с душевными терзаниями.
Любовь рассказала, что Алла Борисовна для нее всегда была недосягаемой высотой. Она пела ее хиты в ресторанах и мечтала выступить с ней на одной сцене, но Пугачева всегда отказывала. «Она сказала, что ушла со сцены и никогда больше не вернется. Она хочет воспитывать детей, высаживать гортензии», - призналась Успенская. Певица всегда думала, что Примадонна будет петь до ста лет и умрет на сцене, но артистка видела свою старость иначе.
Также Любовь Успенская рассказала, стоит ли теперь ждать дуэта с Сергеем Зверевым. По ее словам, она поет только с теми, с кем сама хочет. А Зверем в число таких артистов не входит.
Ранее сообщалось, что 68-летняя Успенская обошла в сексуальности Лолиту, Ларису Долину и Настю Ивлееву.