68-летняя Успенская обошла в сексуальности Лолиту, Долину и Ивлееву

Королева шансона Любовь Успенская не стесняется своего возраста. В свои 68 лет она примеряет откровенные наряды, которые подчеркивают ее идеальную фигуру. Известный шоумен заявил, что певица легко утерла нос своим коллегам.

По мнению Рустама Солнцева, в исполнительнице хита «Кабриолет» есть природная привлекательность. Обычно мужчина критикует звезд шоу-бизнеса, но не смог устоять перед чарами артистки.

«Вы удивитесь, но, на мой взгляд, в ней есть сексуальная энергетика. Успенская вполне себе уже взрослая девочка. Но эта ляля сексуально энергична. Что-то такое в ней есть. Огонек горит», – поделился шоумен.

К другим знаменитостям Рустам не был так благосклонен. Он считает, что в Ирине Аллегровой, Филиппе Киркорове и Николае Баскове нет ни капли сексуальности. Шоумен заявил, что даже 31-летняя телеведущая Анастасия Ивлеева не может сравниться с Любовью Залмановной. Он отмечает, что Лариса Долина тоже лишена этого качества, но «в силу возраста».

«Долина так не считает. Она считает, что сексуальна», – говорит Солнцев.

Звезда вспомнил еще одну яркую певицу – Лолиту. Брюнетка тоже держит себя в форме и примеряет откровенные комбинезоны, прямо как у Успенской. Рустам назвал ее «разухабистым мужичком с гармошкой».

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