Быстро переметнулся: Зверев нашёл замену уехавшей в Израиль Пугачевой

Сергей Зверев неоднократно говорил, что ему, как творческой личности, нужна муза. Долгое время для него объектом вдохновения являлась Алла Пугачева. Тем не менее в эксклюзивном интервью для «МК» артист заявил: с Примадонной они давно не общаются, поэтому была найдена замена. Ею стала Любовь Успенская.

Известно, что Алла Борисовна долгое время находится в Израиле вместе с семьей. Такое положение дел явно не устроило Зверева, который столкнулся с творческим кризисом. Преодолеть это состояние помогла Успенская. Мужчина заявил: после встречи с похорошевшей артисткой он написал куплет новой песни. «Не влюбиться в такую диву просто невозможно. Мы с ней знакомы давно, но раньше она так не выглядела», – сообщил стилист.

К чему приведёт новый тандем Зверев-Успенская – узнаем совсем скоро.

Пока у одних творческая карьера налаживается, другие – испытывают непреодолимые трудности. Череда препятствий выпала на долю Лободы, которая вызвала осуждение не только у украинцев, но и у властей Литвы. Закончилось все тем, что Светлана стала персоной нон грата. Подробности читайте в этой статье.