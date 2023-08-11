Алла Довлатова призналась, что готова изматывать себя на тренировках ради одного «прекрасного мужчины»

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова рассказала, что занимается спортом ради восторженных откликов своего пластического хирурга. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на микроблог артистки.

«Когда я получаю такие сообщения от Сергея Свиридова, моего пластического хирурга и прекрасного мужчины, то сразу мотивируюсь», – призналась она в социальных сетях.

48-летняя знаменитость подчеркнула, что после похвалы от Свиридова она готова качать пресс даже в жаркую погоду.

Оказывается, мужчина написал Довлатовой, что та отлично выглядит на свежей фотографии в купальнике, и даже попросил скинуть ему еще пару кадров для архива.

Важно отметить, что артистка серьезно подходит к вопросу сохранения стройности и красоты. Чтобы держать себя в форме, она отказалась от многих любимых продуктов, в том числе от сахара, соли и круп. Алла Довлатова утверждает, что для нее важнее отражение в зеркале, нежели вкусная еда.

Ранее мы писали, что попавшая в ДТП Лада Дэнс вышла на связь с подписчиками. Как говорит певица, в ее состоянии нет ухудшений, а врачи выполняют свою работу на максимальном уровне.

А теперь давайте выберем лучшего мужа по фотографии.