НАШ ШОУБИЗ
12:04, 11 августа 2023
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Алла Довлатова призналась, что готова изматывать себя на тренировках ради одного «прекрасного мужчины»

Алла Довлатова рассказала, что на спорт ее мотивирует пластический хирург.

Алла Довлатова призналась, что готова изматывать себя на тренировках ради одного «прекрасного мужчины»

© Starface.ru

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова рассказала, что занимается спортом ради восторженных откликов своего пластического хирурга. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на микроблог артистки.

«Когда я получаю такие сообщения от Сергея Свиридова, моего пластического хирурга и прекрасного мужчины, то сразу мотивируюсь», – призналась она в социальных сетях.

48-летняя знаменитость подчеркнула, что после похвалы от Свиридова она готова качать пресс даже в жаркую погоду.

Оказывается, мужчина написал Довлатовой, что та отлично выглядит на свежей фотографии в купальнике, и даже попросил скинуть ему еще пару кадров для архива.

Важно отметить, что артистка серьезно подходит к вопросу сохранения стройности и красоты. Чтобы держать себя в форме, она отказалась от многих любимых продуктов, в том числе от сахара, соли и круп. Алла Довлатова утверждает, что для нее важнее отражение в зеркале, нежели вкусная еда.

Ранее мы писали, что попавшая в ДТП Лада Дэнс вышла на связь с подписчиками. Как говорит певица, в ее состоянии нет ухудшений, а врачи выполняют свою работу на максимальном уровне.

А теперь давайте выберем лучшего мужа по фотографии.

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