Алена Жигалова заявила, что Кудрявцева пострадала из-за проклятия Андрея Разина

Алена Жигалова заявила, что Лера Кудрявцева пострадала из-за проклятия Андрея Разина. Журналистка поделилась мнением в эфире шоу «Алена, блин!».

Телеведущая Лера Кудрявцева столкнулась с трудностями: сперва она сообщила о расставании с мужем, затем о серьезной травме, после которой ей требуется операция. Журналистка убеждена, что на Леру обрушились несчастья из-за проклятия Андрея.

«Это исполнилось проклятие токсичного Андрея Разина, который вечно к ней цепляется. У него плохой глаз, я всегда это знала», — заявила Алена.

Напомним, что в конце 2023 года продюсер проклял всех звезд, принявших участие в концерте, посвященному Юрию Шатунову. Кроме того, Разин заявил, что навел порчу на Кудрявцеву тогда, когда она выиграла у него в суде 300 тысяч рублей.

Ранее Светлана Мастеркова заявила, что сломавшая ногу Лера Кудрявцева может остаться инвалидом. Подробности смотрите в этой статье.

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