Алена Жигалова рассказала, как скрывала лысину на светских мероприятиях

Алена Жигалова призналась, что ей тяжело было скрывать лысину после съемок шоу. Журналистка пожаловалась на неудобства в соцсети.

Во время съемок шоу «Звезды в джунглях» Алена побрилась налысо, чтобы выиграть еду для своей команды. После финала проекта журналистке приходилось скрывать новый образ, чтобы не выдать секреты съемок раньше времени. Для этого она носила парики и головные уборы. По словам Алены, ей было жарко и некомфортно, особенно на «Новой волне», которая проходила в середине лета.

«В самую жару в Сочи на фестивале «Новая волна» или в студии я парилась, фактически нося на голове шапку... Но делать было нечего! Благо парик был эксклюзивный, из живых волос. Он (+голова манекена к нему!) путешествовал со мной два месяца, пока все тайное не стало явным», — высказалась сотрудница СМИ.

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