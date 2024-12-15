«Могла совершенно спокойно слить»: Жигалова вспомнила, как Пугачева уничтожала конкурентов

В 2022 году Алла Пугачева вслед за мужем уехала с детьми жить за границу. С тех пор Примадонна неоднократно позволяла себе негативно высказываться в адрес россиян. Многие звезды, которые раньше боялись мести исполнительницы хита «Арлекино», начали вспоминать, как она перекрывала кислород артистам. Журналистка Алена Блин (Жигалова) подтвердила, что певица с легкостью устраняла своих конкурентов.

По словам Жигаловой, у Примадонны были огромные связи, которыми она пользовалась в своих целях.

«У нее как раз тоже были связи и с журналистами, и с прикормленными, и с самыми разными. Она могла совершенно спокойно слить кому-то какую-то информацию», — рассказала Алена в шоу «Миллион вопросов» Дмитрию Диброву.

Телеведущий, в свою очередь, попытался поспорить с Аленой и встал на защиту Пугачевой, но она осталась при своем мнении.

Жигалова также отметила лицемерие звезд современного шоу-бизнеса. Она привела в пример звонок от одной известной артистки, которая заявила, что якобы Анита Цой поет в пустых залах и организует концерты себе в ущерб. Но Алена не стала публиковать эту информацию, не подтвержденную какими-либо фактами.

Ранее Наташа Королева заявила, что еще в начале карьеры сильно разочаровалась в Алле Пугачевой. Дело в том, что на тот момент уже знаменитая Примадонна плохо относилась к юной артистке, и это обижало ее.