Алена Водонаева рассказала, кто ее «краш»

Блогер Алена Водонаева рассказала, кто ее самый любимый актер. Бывшая участница шоу «Дом-2» оценила талант Ивана Янковского.

Водонаева отметила, что у нее наконец-то появился «краш» среди российских актеров.

«Мне нравится Иван Янковский своим творчеством, драматичностью и харизмой в работах», — написала блогер в своем Telegram-канале.

Блогер отметила, что ей нравится, как выглядит Иван Янковский. Как пояснила Водонаева, он красив и «идеально геометричен».

В его внешности, по ее словам, есть «благородство, мужественность и порода».

Ранее Алена Водонаева сравнила себя с Ольгой Бузовой. Она назвала причину, по которой ее недолюбливают многие поклонники. Подробности можете прочитать в этой статье.

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