Алена Водонаева рассказала, кто ее «краш»
Блогер Алена Водонаева призналась, что Иван Янковский ее любимый актер.
© Lomohov Anatoly/East News
Блогер Алена Водонаева рассказала, кто ее самый любимый актер. Бывшая участница шоу «Дом-2» оценила талант Ивана Янковского.
Водонаева отметила, что у нее наконец-то появился «краш» среди российских актеров.
«Мне нравится Иван Янковский своим творчеством, драматичностью и харизмой в работах», — написала блогер в своем Telegram-канале.
Блогер отметила, что ей нравится, как выглядит Иван Янковский. Как пояснила Водонаева, он красив и «идеально геометричен».
В его внешности, по ее словам, есть «благородство, мужественность и порода».
Ранее Алена Водонаева сравнила себя с Ольгой Бузовой. Она назвала причину, по которой ее недолюбливают многие поклонники. Подробности можете прочитать в этой статье.
Также мы писали, что актеры Диана Пожарская и Иван Янковский впервые за долгое время вышли в свет.