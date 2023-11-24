«Понимаю, почему меня не любят»: Водонаева сравнила себя с Бузовой

Известная телеведущая Алена Водонаева назвала причину, по которой многие пользователи не любят ее. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Знаменитость вспомнила недавнее появление певицы Ольги Бузовой на шоу у рэпера Басты. В рамках программы артистка рассказала о своей любви к употреблению калорийной пищи по ночам – тем самым, по мнению телеведущей, Бузова хотела показать, что она является обычным человеком со своими слабостями и предпочтениями.

При этом сама телеведущая подобный прием пищи осуждает. Она подчеркнула, что каждый из ее подписчиков должен соблюдать некие ограничения.

«Понимаю, почему меня не любят. Я строгая, к себе и к вам. И нам такое я не разрешаю», — рассказала Водонаева.

Кроме того, звезда дала советам женщинам, мечтающим о красивой внешности. Как считает телеведущая, следует придерживаться ограничений и скромностей в привычках, однако иногда можно делать небольшие исключения и позволять себе «гадости».

Ранее Алена Водонаева рассказала, что собирается покинуть Россию.