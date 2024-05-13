Алена Водонаева послала матом звезд-эмигрантов, поливающих грязью Россию

Телеведущая Алена Водонаева высказалась о звездах, эмигрировавших из России. Бывшая участница «Дом-2» считает, что уехавших артистов стоит разделять.

Водонаева приняла выбор звезд, которые уехали из России и не поливают ее грязью. Телеведущая не стала их критиковать. При этом она жестко высказалась об артистах, допускающих негативные высказывания в адрес своей Родины. Их звезда послала матом в разговоре с изданием NEWS.ru.

До этого мы писали, что внук и внучка 84-летнего актера Эммануила Виторгана вынуждены работать официантом и догситтером за границей. После эмиграции в Израиль у них так и не удалось найти предложения в творческой сфере, поэтому пришлось соглашаться на самые разные вакансии, которые не так хорошо оплачиваются.

Ранее российские олигархи рассказали, почему актриса Чулпан Хаматова не смогла построить карьеру в Латвии и оказалась там никому не нужна. Они считают, что для иностранцев она является «обслугой», поэтому ее ни во что и не ставят.