Как и на что живут за границей внуки-эмигранты 84-летнего Эммануила Виторгана

Внук и внучка 84-летнего актера Эммануила Виторгана вынуждены работать официантом и догситтером за границей. После эмиграции в Израиль у них так и не удалось найти предложения в творческой сфере, поэтому пришлось соглашаться на самые разные вакансии, которые не так хорошо оплачиваются.

По признанию Виторгана, Полина и Даниил сами приняли решение уехать из России. Но за пределами страны им живется не так, как хотелось бы. Так, внучка знаменитости в Москве была многообещающей актрисой, участвовала в театральных постановках, снималась в кино, а за рубежом она оказалась не востребована. Сначала она работала помощником бухгалтера, затем поливала чужие цветы, а после нашла работу догситтера и стала выгуливать собак.

Эммануил Гедеонович рассказал, что рядом с Полиной хотя бы всегда находится муж. Вместе они живут на две страны – Израиль и Нидерланды. А вот у внука актера Даниила дела обстоял хуже. Сначала он служил в армии, а потом не смог найти ничего лучше, кроме работы официанта. И это притом, что в детстве он закончил школу в Лондоне и с юношества снимался в кино.

Сам Виторган за внуков переживает и, как оказалось, всегда пытается помочь. Например, он пытается снабжать их деньгами, передавать хоть немного купюр через друзей, лишь бы им было проще жить за границей.

«У меня были гастроли в Израиле. Ирочка Виторган узнала об этом. Позвонила мне и говорит: «Передай Даниилу пожалуйста, деньги, а я тебе отдам в Москве рублями», - рассказал друг семьи в программе НТВ «Ты не поверишь!».

Ранее Эммануил Виторган рассказал об отношении к младшим дочерям от суррогатной мамы.