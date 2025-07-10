Плакали и обнимались: дети Добровольской приехали на кладбище через полгода после смерти актрисы

Трое детей Евгении Добровольской приехали на ее могилу и обнялись. Актриса умерла полгода назад и была похоронена на Троекуровском кладбище. Там же оказался известный блогер Андрей Фрол.

Напомним, что 10 января 2025 года оборвалась жизнь народной артистки России Евгении Добровольской. Женщина боролась с онкологическим заболеванием.

Ее уход стал потрясением для многих — лишь самые близкие знали, что актриса проходила химиотерапию. 14 января в МХТ имени Чехова, где Добровольская служила более 30 лет, прошла прощальная церемония. Рядом с гробом сидели ее дети.

10 июля, спустя полгода после похорон, трое из четверых детей актрисы приехали на Троекуровское кладбище. Блогер Фрол, снимавший для своего канала визит к могиле Добровольской, случайно запечатлел эту трогательную встречу.

У актрисы есть сын от первого брака с Вячеславом Барановым – Степан, сын Николай Ефремов от Михаила Ефремова, Ян — ребенок от актера Юрия Бойко, который долго не признавал отцовства и Анастасия — дочь от третьего мужа, Дмитрия Мананникова.

Дети прибрались на могиле, поправили крест, положили свежие цветы. А затем втроем встали рядом — будто показывая маме, что, несмотря на все сложности прошлого, они вместе.

Фрол оставил на могиле белые розы и, увидев детей актрисы, не стал им мешать. Кадры с кладбища тронули подписчиков.

Ранее ушедшая в монастырь Васильева рассказала, как рак терзал Добровольскую.