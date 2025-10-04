«Потом у меня была истерика»: Сергей Зверев вышел на сцену в день похорон близкого человека

Звездный стилист Сергей Зверев рассказал, как вышел на сцену в день похорон близкого человека. В беседе с Газета.Ru артист признался, что отработал концерт, а после у него «была истерика».

«Похороны, а в этот день у меня выступление. Я ничего не могу отменить, перенести. Такое обстоятельство, что я не могу. Мы до этого получили гонорар, уже потратили. Пришлось работать, я отработал все. Потом, конечно, у меня истерика была. Но никого не подвел. Раньше я удивлялся, как так можно. Сейчас это меня коснулось, это такая работа», — поделился Сергей Зверев.

Напомним, в 2025 году семью шоумена коснулись сразу две трагедии. В феврале в ходе боевых действий погиб 41-летний племянник Сергея Зверева. Стилист рассказывал, что Андрей «был настоящим патриотом» России и мечтал создать семью по возвращении домой, но так и не успел этого сделать. В августе певец сообщил о гибели второго племянника – 29-летний Игорь ушел на задание с сослуживцем и не вернулся.

