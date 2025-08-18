«Абьюз — это я»: Тимати ответил на критику из-за отдыха без недавно родившей возлюбленной

Рэпер Тимати отреагировал на обвинения в том, что оставил свою девушку Валентину Иванову с новорожденной дочерью и улетел в Турцию. Он назвал себя в соцсетях нарциссом и абьюзером.

Некоторые пользователи осудили артиста за отдых в Бодруме без Ивановой, которая родила ему ребенка две недели назад. Одна из подписчиц назвала исполнителя «настоящим нарциссом», обвинив его в создании зависимой ситуации для женщины с младенцем. Тимати ответил ей саркастичным согласием:

«Нарцисс, абьюз, ред флаг и т.д. — это все я. Бегите, пока не поздно, согласен. А то будете пропускать свою жизнь, сидя в этих комментариях, пока я просто живу свою», — написал он.

Недавно рэпер отметил 42-летие в Бодруме, устроив вечеринку на яхте. Среди гостей, по данным СМИ, были блогер Дина Саева с Никитой Ефремовым и девушка рэпера Macan Мария Мотина. На мероприятии выступал немецкий диджей Rampa. Валентина Иванова на кадрах с праздника замечена не была.

Напомним, что 2 августа Иванова родила Тимати дочь Эмму. Для артиста это третий ребенок: у него есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой. Рэпер никогда не состоял в официальном браке.

