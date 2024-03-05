Алена Хмельницкая объявила о расставании с молодым бизнесменом

Актриса Алена Хмельницкая объявила о расставании с бизнесменом Александром Синюшиным. Звезда фильма «Онегин» поделилась откровением с изданием The Voice.

После развода с режиссером Тиграном Кеосаяном актриса обрела счастье с новым возлюбленным. Им оказался молодой бизнесмен Александр Синюшин. Примечательно, что Алена была намного старше избранника, однако возраст не стал преградой для их любви. Пара была вместе на протяжении 8 лет. Однако два года назад они расстались. Все это время Хмельницкая скрывала новость об изменениях в личной жизни.

«Мы это никак не афишировали. О причинах говорить не буду. Так бывает, что что-то заканчивается», — высказалась артистка.

Алена и Александр расстались с благодарностью друг к другу. По мнению знаменитости, их отношения были «прекрасными».

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