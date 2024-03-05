«Прошу не обижаться»: актер Никита Кологривый обратился к поклонникам

Ставшего известным после роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никиту Кологривого атаковали толпы поклонников, когда он приехал в Сочи на съемки в новом проекте. Актер принес извинения фанатам, с которыми не смог сфотографироваться и пообщаться.

«Город Сочи, ребята, все те, кто не успел со мной сфотографироваться, не смог, кто ждал меня два дня, хочу перед вами извиниться за то, что я не всем смог уделить время», - заявил Никита в своем Telegram-канале.

Актер признался, что съемочная группа не была готова к появлению огромного количества посторонних на площадке. При этом он пообещал, что постарается найти время для общения с поклонниками.

«Мы не были готовы к такому количеству публики, у нас съемочный процесс… Прошу не обижаться, набраться терпения, я буду изо всех сил стараться уделить время», -заверил Никита.

Ранее Кологривый пожаловался на организованную против него травлю в Сети. Артист выразил уверенность, что завистники и недоброжелатели развернули в отношении него «проплаченную политику».