«Очень масштабно и грандиозно»: актриса Алена Хмельницкая раскрыла подробности съемок фильма «Онегин»

7 марта на большие экраны выходит фильм «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна — современная экранизация романа Александра Пушкина. Актриса Алена Хмельницкая, исполнившая роль матери Татьяны Лариной Прасковьи в картине, рассказала в интервью Teleprogramma.pro о своей героине и о съемках фильма.

По мнению Алены Хмельницкой, новый фильм «Онегин» получился масштабным.

«Считаю, что кино действительно очень масштабно и грандиозно, если мы говорим о съемках, количестве людей, локациях. Думаю, что это будет очень круто», — поделилась актриса.

Кроме того, актриса отметила, что при создании фильма была проделана огромная работа по погружению в эпоху начиная с костюмов и заканчивая уроками этикета того времени. По словам знаменитости, у ее героини было пять нарядов.

«Потрясающие костюмы, которые шились для нашего фильма, — это отдельный вид творчества. Подбирали и обшивали тканью каждую пуговицу, и украшения, которые специально чуть состаривали», — рассказала артистка.

Алена Хмельницкая подчеркнула, что образ ее героини еще больше раскрылся в фильме «Онегин».

«В одной из сцен Прасковья Ларина как раз говорит о том, что „привычка – великий дар, который заменяет счастье“. Благодаря ее этой фразе и добавлению некоторых сцен образ становится более объемным и реальным», — заключила артистка.

Ранее мы писали о том, что дочь режиссера Тиграна Кеосаяна и актрисы Алены Хмельницкой Александра родила сына.