Алена Хмельницкая назвала самые знаковые фильмы бывшего мужа Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщает «Абзац».

Алена Хмельницкая была на похоронах бывшего мужа и поддержала его жену Маргариту Симоньян. Актриса отказалась говорить о последних месяцах жизни режиссера, зато прокомментировала его творчество. По мнению Алены, у Тиграна есть три знаковые работы.

«Я не комментирую темы, связанные с Тиграном, но могу сказать о его творчестве. Для меня три самых знаковых фильма в его карьере – это «Бедная Саша», «Заяц над бездной» и мюзикл «Двенадцать стульев», который он сделал вместе с Александром Цекало», — высказалась Алена.

Напомним, Тигран ушел из жизни осенью 2025 года. Режиссер долгое время находился в коме. Известно, что Кеосаян страдал от проблем с сердцем.

Маргарита Симоньян тяжело переживает смерть мужа. Незадолго до его кончины журналистка перенесла операцию на груди. У Маргариты выявили рак.

