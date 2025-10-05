«Мне без тебя каждый час год»: Маргарита Симоньян призналась, что не может жить без Тиграна Кеосаяна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян трогательно обратилась к мужу, режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну на 9-й день с момента его смерти.

В своем Telegram-канале она опубликовала видеоролик с поминок. Убитая горем Маргарита в черном платке на голове взяла микрофон и выступила перед собравшимися.

«Тиграша, я не знаю за каким ты столиком сейчас, но надеюсь, что за моим. Мы с тобой влюбились друг в друга, когда вот так за столиком в ресторане вдруг стали читать друг другу стихи. И сегодня я хочу тебе прочитать, что я не могу без тебя жить», - произнесла вдова.

Она выбрала стихотворение российского поэта Николая Асеева.

«Мне без тебя каждый час год, если бы время мельчить, дробя, мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя. <...> Мы встретимся опять. <...> А пока немножко еще постыну без тебя в этом стылом доме», —процитировала строки Симоньян, обращаясь к покойному мужу.

Кроме того, она поделилась воспоминаниями о совместной жизни, напряженном рабочем графике и проведенных вместе с семьей часах. Маргарита подчеркнула, что Тигран успевал следить за жизнью детей и активно участвовал в их воспитании.

«Я хочу сказать, что я сама себе завидую, что у нас были эти 14 лет, если считать со дня нашего знакомства. И ты такой нереальный, таких больше не бывает: с твоей улыбкой, с твоей заботой, с твоей нежностью, с твоей страстью и с твоим умом. Ты был моим и был частью нашего дома», - сдерживая слезы поделилась Симоньян.

Она завершила свое выступление признанием в любви к покойному мужу и расплакалась.

Напомним, Тигран Кеосаян умер 26 сентября в возрасте 59 лет после девяти месяцев комы. У режиссера были проблемы с сердцем — он перенес несколько инфарктов и клиническую смерть.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что 2 октября в онлайн-кинотеатрах состоится премьера последней работы ее покойного мужа Тиграна Кеосаяна. Фильм называется «Семь дней Петра Семеныча».