Маргарита Симоньян ответила Отару Кушанашвили, усомнившемуся в ее диагнозе

Журналистка Маргарита Симоньян ответила Отару Кушанашвили, который недавно усомнился, что она болеет раком. Главный редактор RT обратилась к Господу и попросила его вразумить телеведущего.

В личном Telegram-канале Симоньян опубликовала скриншот новости с цитатой Отара. В ней журналист заявлял, что не знает онкологическое заболевание, после которого так быстро отпускали бы домой. Кушанашвили подчеркивал, что сам лечился от рака и «выбил себе право» уехать из клиники. Маргарита не стала спорить с артистом или пытаться его переубедить. Вместо этого она лишь попросила Бога направить его.

«Помоги Господь незнакомому мне Отару, а также вразуми его», - написала Симоньян в своем канале.

К слову, Кушанашвили также упрекал журналистку за то, что она все время обращается к Богу. По его мнению, в лечении рака нужно полагаться на свои силы и верить в врачей.

