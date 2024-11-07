Алена Апина раскрыла неожиданный недостаток Москвы

Известная певица Алена Апина пожаловалась, что в Москве не хватает воды. Неожиданный недостаток столицы РФ артистка назвала в интервью изданию «Москвич Mag».

«Было бы здесь какое-нибудь море или прекрасные полноводные реки, большие, как Волга. Вот этого не хватает», — поделилась исполнительница, добавив, что в остальном считает город прекрасным.

Знаменитость отметила, что Москва развивается очень гармонично, плавно и «в правильную сторону». Изменения делают город более удобным для жизни и улучшают его внешний вид. К наиболее значимым новшествам за последние десять лет 60-летняя певица отнесла плитку и бордюры, а также расширение метрополитена.

Ранее Алена Апина раскрыла свой вес после экстремального похудения.

Также создатель группы «Комбинация» Виталий Окороков раскрыл свое отношение к Алене Апиной.