«Моя подруга, моя первая любовь»: создатель группы «Комбинация» раскрыл свое отношение к Алене Апиной

Недавно состоялась премьера нашумевшего сериала «Комбинация» об истории одной из самых известных групп 1990-х. Картину посмотрели уже миллионы россиян. В беседе с aif.ru один из основателей коллектива, композитор Виталий Окороков, рассказал о своих отношениях с солисткой группы Аленой Апиной.

В 1988 году композитор Виталий Окороков вместе с Александром Шишининым (будущим директором коллектива) создали группу «Комбинация», которая обрела популярность в 1990-е. В новом одноименном сериале режиссера Никиты Власова рассказывается о жизни знаменитой группы и приводятся некоторые факты о коллективе. Виталий Окороков, который написал все хиты «Комбинации», прокомментировал некоторые моменты из ленты.

Например, один из фрагментов сериала касается сольной карьеры экс-солистки «Комбинации» Алены Апиной. Как показано в картине, за песню «Ксюша» муж артистки Александр Иратов заплатил создателям группы две пачки «зеленых», что было огромной суммой в то время. Виталий Окороков опроверг эту информацию, заявив, что он бы не принял деньги от своей «первой любви».

«Алена Апина — моя подруга, моя первая любовь. Ее уход я понимал, хоть и был меж двух огней. Я ей бесплатно отдал эту песню. Иратов, конечно, не понимал: „Как это бесплатно?“ Значит, кто-то еще может ее петь. <…> Иратов собрал все деньги, что у него были, но стоит отметить, что не доллары, а рубли, и отдал их в студию, чтобы уже на следующий день записать песню и клип», — поделился композитор.

Музыкальный руководитель «Комбинации» не отрицает, что именно песня «Ксюша» позволила Алене Апиной успешно начать сольную карьеру после уход из коллектива.

«Эта песня, конечно, помогла Алене быстро попасть на музыкальный пьедестал. Так как без „хита“, наверное, тяжело пришлось бы завоевывать сцену в одиночку», — отметил Виталий Окороков.

Ранее мы писали о том, что Алена Апина отсудила песню группы «Комбинация» у создателей сериала «Слово пацана».