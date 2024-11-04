«Еще парочку скинуть»: 60-летняя Алена Апина раскрыла свой вес после экстремального похудения

Певица Алена Апина кардинально преобразилась к своему 60-летнему юбилею. Она призналась, что сейчас довольна своим отражением в зеркале, так как весит 54 килограмма.

«Этой практически вес, с которым я работала в "Комбинации". Тогда я весила 52 килограмма. Так что осталось еще парочку скинуть. В целом я похудела на 15 килограммов», - рассказала исполнительница хита «Узелки» в беседе с mk.ru.

Апина заверила, что не прибегала ни к каким современным средствам похудения и избавилась от лишних килограммов исключительно благодаря спорту и правильному питанию. При этом она подчеркнула, что не против уколов, если они помогают и идут на пользу.

«Если бы это не помогло, наверное, пришлось бы тоже какие-нибудь уколы делать», - не стала отрицать звезда.

Вместе с тем, Апина не стала подробно отвечать на вопрос о том, какие продукты исключила из своего рациона, чтобы вернуть себе форму почти 30-летней давности.

«В питании я исключила питание. Я ем, но очень мало, и я уже привыкла к этому», - заключила певица.

Ранее 60-летняя певица Алена Апина похвасталась фигурой в полупрозрачном платье на светском мероприятии.