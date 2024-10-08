Алена Апина потребовала удалить песню из сериала «Слово пацана»

Известная российская певица Алена Апина потребовала убрать песню «Не забывай» группы «Комбинация» из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте». Об этом пишет Telegram-канал «Медиавойны».

По данным источника, знаменитость уже обратилась в суд. Оказалось, что создатели шоу использовали трек без разрешения бывшей солистки коллектива. Апина требует от онлайн-кинотеатра, транслирующего шоу, убрать композицию из проеута и выплатить ей 1 млн рублей за нанесенный ущерб. В качестве предварительной меры суд уже постановил заблокировать один из эпизодов «Слова пацана», в которой звучала песня.

Примечательно, что это уже не первая жалоба со стороны группы «Комбинация» к «Слову пацана».

Ранее мы писали, что певица Ольга Бузова одержала победу над Аленой Апиной в программе «Битва поколений».

Также сообщалось, что «Комбинация» и Алена Апина подняли гонорары после выхода сериала о группе.