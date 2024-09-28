Ольга Бузова и Алена Апина сразились в умении петь: кто победил

На телеканале МУЗ-ТВ вышел новый выпуск программы «Битва поколений», в которой друг с другом сражаются в умении петь звезды новой и старой школы. На этот раз соперницами стали 60-летняя Алена Апина и 38-летняя Ольга Бузова.

Бузова назвала Алену Апину хитмейкером и вспомнила ее песни «Леха» и «Ксюша». В свою очередь экс-солистка группы «Комбинация» восхитилась умению исполнительницы хита «Мало половин» реагировать на хейт и не сдаваться, несмотря ни на что.

В первом туре звездам нужно было исполнить их самый главный хит. Алена Апина спела «Летучий Голландец», а Бузова — «Водицу». Представительницу молодого поколения похвалила продюсер Татьяна Тур. Свой голос за Апину отдали только Виктор Дробыш и Ирина Салтыкова, назвавшая экс-ведущую «Дома-2» «выскочкой».

Во втором туре каждая из участниц, исполнившая песню о любви, набрала по три балла. Дробыш отметил, что ему не особо понравилось ни то, ни другое выступление. Но свой голос здесь он все-таки отдал Бузовой.

В третьем раунде звездам нужно было исполнить кавер на оппонента. Ольга Бузова спела «Электричку». Алена Апина — «Хит-парад». Автор «Электрички», который присутствовал в зале, отметил, что ему понравилось выступление экс-жены футболиста Дмитрия Тарасова.

Однако Дробыш сравнил исполнение Бузовой со сломанным автомобилем.

«У меня ситуация была. Ехал на машине. На быстрой, хорошей. И вдруг она сломалась и мне пришлось по автобану километров 250 ехать со скоростью 30 километров в час. Второй раз я словил такое состояние на «Электричке». Такое. Я думал: «Когда мы уже доедем?», — сказал он.

В четвертом раунде за Алену Апину проголосовали только Эльдар Джарахов и Виктор Дробыш. По итогу, в шоу победила Бузова со счетом 13:11.

Напомним, Анастасия Волочкова назвала Салтыкову «стареющей женщиной» после критики Бузовой.