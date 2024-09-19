«Запросов больше чем обычно»: группа «Комбинация» и Апина подняли цены на концерты после выхода сериала

Группа «Комбинация» и певица Алена Апина подняли цены на концерты после того, как выпустили сериал о музыкальном коллективе. Об этом рассказал менеджер столичной компании организаторов мероприятий порталу Kp.ru.

Собеседник сайта сообщил, что спрос на артисток значительно повысился. Они ездят на гастроли и получают приглашения на частные мероприятия.

«Запросов на осень и на декабрь на выступление Татьяны Ивановой и «Комбинации» стало больше чем обычно. Узнают цены. Гонорар они повысили с 1 миллиона рублей до 2 миллионов рублей за концерт. Гонорар Алены Апиной от 2 миллионов рублей до 2,5 миллионов рублей», - сообщил менеджер.

По прогнозам, гонорары могут еще увеличиться, как только выпустят последние серии сериала. Артисток приглашают слушатели, которым «немного за сорок». Обеспеченные россияне зовут Татьяну Иванову и Алену Апину выступать на юбилеях, свадьбах и корпоративах. Поют они раздельно, но продолжают дружить.

Ранее Алена Апина вывела на сцену дочь от суррогатной матери и заявила, что она унаследовала ее талант.