Алена Апина отсудила песню группы «Комбинация» у создателей сериала «Слово пацана»

Алена Апина отсудила свою песню у сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Экс-солистка группы «Комбинация» подала иск на создателей многосерийного фильма за использование песни «Не забывай» без ее разрешения. Несмотря на то, что композиция звучит лишь в первой серии, Апина потребовала выплатить ей 1 млн рублей за нарушение авторских прав.

Московский суд встал на сторону артистки. В качестве предпринятых мер он постановил удалить из свободного доступа всю серию, в которой используется песня ее группы. Данное заявление возмутило не только создателей картины, но и ее преданных поклонников.

«Будет жаль, если из-за Апиной "Слово пацана" будет недоступен для зрителей», — заявили представители Wink в беседе с изданием ТАСС.

Однако эпизод все же удалось сохранить, и на данный момент он также доступен на всех цифровых площадках. Но режиссерам картины пришлось полностью удалить трек Апиной, заменив его на шум и голоса героев. Подробности приводит Telegram-канал «Медиавойны».

Ранее мы писали о том, что актер сериала «Комбинация» рассказал о работе с Никитой Кологривым.

Также сообщалось о том, что основатель «Миража» Андрей Литягин https://www.passion.ru/news/nash-shoubiz/osnovatel-mirazha-andrei-lityagin-zadolzhal-fns-bolee-milliona-rublei-12-10-2024.htm ФНС более миллиона рублей.