Основатель «Миража» Андрей Литягин задолжал ФНС более миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Основатель и руководитель группы «Мираж» Андрей Литягин задолжал налоговой 1 миллион 58 тысяч рублей. Сообщается, что на продюсера дважды подавали в суд — 28 февраля и 17 июля. Однако в суд Литягин не явился, а долг его продолжает увеличиваться с каждым днем.

Сам Андрей Литягин уехал из России и много лет живет в Европе. Он продолжает сотрудничать с группой «Мираж», ему до сих пор принадлежат все права на музыку коллектива.

Недавно продюсер признавался, что возвращаться в Россию в ближайшее время он не планирует. При этом Литягин рассказывал о планах создать группу за границей.

Ранее мы писали о том, что Алексей Горбашов привел неизвестные факты о группе «Мираж», которые должны войти в фильм о коллективе.