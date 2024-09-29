«Было очень комфортно»: актер сериала «Комбинация» рассказал о работе с Никитой Кологривым

Звезды сериала «Комбинация» рассказали о работе с Никитой Кологривым на одной съемочной площадке.

Татьяна Струженкова и Владимир Канухин прилетели в Екатеринбург ради премьеры сериала, которая проходила в музее советского быта «Сделано в СССР». Артисты рассказали зрителям про историю группы, про которую был снят многосерийный фильм, и про ее продюсера Александра Шишинина. Его роль исполнил Никита Кологривый.

Артисты признались, что им было комфортно находится в кадре со звездой «Слово пацана». Они подчеркнули, что Кологривый отличается уважительным отношением к своим партнерам по съемке и переживает за их комфорт. Кроме того, по словам Татьяны, Никита очень серьезно относится к работе. Артисту важно профессионально проживать свою роль, именно по этой причине у него в сериале получилось много импровизационных сцен.

«Было очень комфортно. Никита — актер, который уважает и ценит своего партнера. У нас была сцена драки. Мы с ним трижды отрепетировали — Никита хотел, чтобы мне было максимально комфортно», — заявил Владимир в беседе с Е1.ru.

Также Канухин считает, что Кологривый является лидером, который может повести за собой всю съемочную группу.

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