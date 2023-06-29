Актриса Юлия Пересильд светилась от счастья на кинопремьере рядом с возлюбленным Тройником

В последнее время все внимание публики приковано к актрисе Юлии Пересильд. И причина подобного заключается в том, что совсем недавно она представила публике нового возлюбленного. Избранником знаменитости стал актер Михаил Тройник. Мужчина младше Юлии, однако разница в возрасте не стала преградой для их отношений. 38-летняя звезда «Вызова» не скрывает своего счастья от данного романа.

Как сообщает издание kp.ru, на днях состоялась премьера фильма «Библиотекарь», в котором Тройник сыграл одну из главных ролей. Юлия решила поддержать избранника и вместе с ним пришла на мероприятие. Актриса надела яркий костюм мандаринового цвета. По информации источника, все это время Пересильд сияла от счастья рядом с возлюбленным, а тот нежно обнимал ее за талию.

«Для меня очень важна ее поддержка», — сказал Михаил журналистам.

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