Алексей Воробьев встал на колено перед Аидой Гарифуллиной на сцене Большого театра

Алексей Воробьев встал на колено перед Аидой Гарифуллиной и поцеловал на сцене Большого театра.

Артистка выступила с сольным концертом на исторической сцене Москвы в Государственном академическом Большом театре России.

Аида Гарифуллина очень переживала перед мероприятием. Рядом с ней оказался любящий супруг, который пришел поддержать жену во время концерта.

Алексей удивил зрителей романтичным поступком: он вышле на сцену с большим букетом цветов, встал на одно колено перед Аидой, а затем поцеловал еред публикой.

«Я испытываю безумное волнение. У меня так бьется сердце, что сама себе удивляюсь. Я выступала на лучших мировых сценах, на знаменитых концертных площадках, но каждый раз, когда выхожу на сцену Большого театра, я очень волнуюсь. Здесь публика ждет от тебя чего-то большего. Каждый раз надо удивлять и поднимать планку», — призналась заслуженная артистка России.

